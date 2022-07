Covid, netto aumento di ricoveri nei reparti ordinari in Campania (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutonetto aumento dei ricoveri nei reparti ordinari in Campania per Covid. Si passa infatti dai 540 di ieri a 581 di oggi. Cresce, anche se di una solo unità, arrivando a 34 l’occupazione nelle terapie intensive. Un mese fa le persone ricoverate nei reparti ordinari erano 318, quelle nelle intensive meno della metà di oggi, 15. 5 i morti registrati. Boom di nuovi positivi, 18.633 su 50.759 test: il tasso di positività è del 36,7%, leggermente in calo rispetto al 37,68 di ieri. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 18.663 di cui: Positivi all’antigenico: 17.870 Positivi al molecolare: 793 Test: 50.759 di cui: Antigenici: 45.479 Molecolari: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodeineiinper. Si passa infatti dai 540 di ieri a 581 di oggi. Cresce, anche se di una solo unità, arrivando a 34 l’occupazione nelle terapie intensive. Un mese fa le persone ricoverate neierano 318, quelle nelle intensive meno della metà di oggi, 15. 5 i morti registrati. Boom di nuovi positivi, 18.633 su 50.759 test: il tasso di positività è del 36,7%, leggermente in calo rispetto al 37,68 di ieri. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 18.663 di cui: Positivi all’antigenico: 17.870 Positivi al molecolare: 793 Test: 50.759 di cui: Antigenici: 45.479 Molecolari: ...

Pubblicità

TV7Benevento : Covid. 18.633 positivi. Netto aumento ricoveri in reparti ordinari in Campania. - - infoitinterno : Covid da incubo in Sardegna: 3784 contagi in 24 ore e netto aumento dei ricoveri e delle intensive - graz848 : @Fabopolis @AlanPanassiti @AurelianoStingi Nota bene - insensibile fino a un certo punto, perché al netto del racco… - GiacomoSbrenna : RT @Aramcheck76: Il grafico rende l'idea, una crescita massiccia e quasi costante (al netto del 2008), rallentamento visibile nel 2019, bre… - Varco001 : RT @Aramcheck76: Il grafico rende l'idea, una crescita massiccia e quasi costante (al netto del 2008), rallentamento visibile nel 2019, bre… -