?? Milan ??? #Corto

Pubblicità

AntoVitiello : ??? La nuova maglia del #Milan - AntoVitiello : ?? Il #Milan spinge su #DeKetelaere. Operazione che mette d'accordo tutti. Piace all'allenatore, proprietà e area sp… - AntoVitiello : Il ringraziamento di #Pioli #Milan - GiacomoMane : RT @wazzaCN: @tistuzzico @Sanfra1407 Quanto siete belli, passate l’anno a mettere i negozi di milan e inter, a due partite dalla fine a met… - Ibraribe : RT @Rougenoir1978: Formazione Milan (con 2 nuovi acquisti) secondo i ratti. Li riconoscete tutti? -

Corriere dello Sport

Il primo nome è quello dell'interistaSkriniar.Centinaia di tifosi entusiasti a Milanello per il primo allenamento delcampione d'Italia, guidato da Stefano Pioli. Tante le assenze soprattutto a causa delle nazionali ma sul campo, a guidare il gruppo, Simon Kjaer, con calciatori fondamentali per la passata ... Milan, Kjaer si allena: "Erano sette mesi che aspettavo questo momento" Compie oggi 40 anni Alberto Gilardino. L’ex attaccante, fra le altre anche del Milan, arrivò in rossonero nell’estate del 2005 per 25 milioni di euro dal Parma, ...Finalmente è ufficiale: Divock Origi è un nuovo giocatore del Milan. Il contratto del belga è stato recentemente depositato in Lega, si aspetta come ...