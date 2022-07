Marmolada | la retorica climatista sulle colpe dell’uomo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 luglio 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 Buongiorno ai commensali, oggi cercherò di fare una zuppa senza parolacce. 00:50 Politica, Franceschini se la prende con i grillini e salgano le tensioni tra Pd e M5s. 03:10 Conte chiede a Draghi più soldi per i rincari. Ma certo, soldi a gogo a tutti! 04:35 Belpietro sfotte Di Maio e il suo ruggito da 2,5 per cento. 05:15 Parola ai commensali. 05:40 Renzi parla al Foglio e gode a fare il king maker. 06:05 Tragedia, “L’Italia frana” titola il Giornale e il commentatore unico se la prende con l’uomo che sta riscaldando il pianeta: non esiste voce dissonante. Nulla, il climatismo è la nuova religione: da Agnese Pini al solito Mario Tozzi, che almeno ha iniziato per primo e che scrive: “Il pianeta si vendica della follia umana”. 10:30 L’Algeria ...