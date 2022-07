Ballando con le Stelle 2022 | svelata la giuria ed i primi concorrenti

(Di lunedì 4 luglio 2022) Milly Carlucci è sempre stata team della scuola di pensiero “squadra che vince non si cambia” ed anche quest’anno per la nuova edizione dicon leha deciso di riconfermare in blocco la. Nonostante alcune malelingue volessero fuori dalla rosa dei giurati Selvaggia Lucarelli, secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, la giornalista resterà alla corte di Milly Carlucci. Al suo fianco Guillermo Mariotto (indal 2005), Carolyn Smith (dal 2007), Ivan Zazzaroni (dal 2007) e Fabio Canino (dal 2007). “Squadra che vince non si cambia” – ha scritto Candela – “La padrona di casa ha deciso di puntare sulla riconferma dell’intera(Canino, Mariotto, Smith, Lucarelli e Zazzaroni), con il ritorno di Alberto Matano e Rossella Erra. Sarebbe invece in bilico la ...

EVA ROBINS Giuseppe Candela per Dagospia EVA ROBIN'S ALE STELLE, TRABALLA ROBERTA BRUZZONE 1) Prende forma il cast dile stelle. Come anticipato dal nostro Alberto Dandolo scenderanno in pista Iva Zanicchi e Marta Flavi (ex ...Il talent show dei vip timonato da Milly Carlucci scalda i motori: chi rimane e chi se ne va. Il cast intanto si allarga ...