Marmolada, si stacca un ampio seracco di ghiaccio: almeno sei morti, 10 dispersi e 8 feriti. Sabato record di temperatura in vetta (Di domenica 3 luglio 2022) Un grosso seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta di uno dei giganti alpini. Una valanga di ghiaccio, neve e roccia che ha travolto chi si trovava lungo la salita. almeno 6 persone sono morte, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori: i corpi sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio, ma non ancora recuperati e portati a valle. Ancora dieci sono dispersi e altri 8 escursionisti sono invece feriti. Uno è in condizioni considerate “critiche”. Il distacco, secondo quanto spiega il Soccorso Alpino, si è verificato tra Pian dei Fiacconi e Punta Penia, colpendo decine escursionisti. Alcuni gruppi di persone illese sono stati accompagnanti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Un grossodiè crollato sullalungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere ladi uno dei giganti alpini. Una valanga di, neve e roccia che ha travolto chi si trovava lungo la salita.6 persone sono morte, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori: i corpi sarebbero stati estratti dalla massa di, ma non ancora recuperati e portati a valle. Ancora dieci sonoe altri 8 escursionisti sono invece. Uno è in condizioni considerate “critiche”. Il distacco, secondo quanto spiega il Soccorso Alpino, si è verificato tra Pian dei Fiacconi e Punta Penia, colpendo decine escursionisti. Alcuni gruppi di persone illese sono stati accompagnanti a ...

Pubblicità

repubblica : Sulla Marmolada si stacca ampio seracco di ghiaccio vicino a Punta Rocca, elicotteri in volo - fattoquotidiano : Marmolada, si stacca seracco di ghiaccio: si cercano dispersi. Sabato il record di temperatura in vetta - petergomezblog : Marmolada, si stacca seracco di ghiaccio: 15 persone coinvolte, 7 feriti. Uno è grave. Sabato il record di temperat… - iconaclima : #Marmolada : si stacca un ampio seracco di ghiaccio: i morti sono almeno 6. In questi giorni in vetta temperature a… - marioricciard18 : RT @marpion1: #marmolada #valanga #Italia blocco di ghiaccio enorme si stacca -