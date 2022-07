Bollettino Covid Campania, i dati del 3 luglio: 10.078 casi, nessun decesso - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 3 luglio 2022) Covid in Campania oggi, Bollettino del 2 luglio: 11.428 nuovi positivi su 32.601 test Napoli, 3 luglio 2022 " Non frena la risalita dei contagi in Campania, dove oggi ci sono 130.804 persone risultate ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 luglio 2022)inoggi,del 2: 11.428 nuovi positivi su 32.601 test Napoli, 32022 " Non frena la risalita dei contagi in, dove oggi ci sono 130.804 persone risultate ...

Pubblicità

fanpage : Quasi 85mila casi, 63 morti e un tasso di positività del 26%. Sono i dati del bollettino di ieri dei contagi Covid.… - rob_arci : RT @laura_ceruti: Ministro #Speranza per piacere chiami tutti i primari di infettivologia italiani, quelli che con i malati hanno a che far… - tvoggi : CORONAVIRUS, RICOVERI IN AUMENTO IN CAMPANIA Forte aumento in Campania dei ricoveri per Covid. Secondo i dati del b… - infoitinterno : Bollettino Covid Campania, i dati del 3 luglio: 10.078 casi, nessun decesso - CorriereUmbria : +++++ Covid in Umbria, in un giorno altri dieci ricoveri #covid #pandemia #contagi #virus #umbria… -