Da TikTok alle serate in discoteca, la prof di cörsivœ special guest in un locale: è polemica (Di sabato 2 luglio 2022) Su TikTok, la parlata in cörsivœ è ormai un trend inarrestabile. Tutto merito o tutta colpa, a seconda dei punti Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 2 luglio 2022) Su, la parlata in cörsivœ è ormai un trend inarrestabile. Tutto merito o tutta colpa, a seconda dei punti Perizona Magazine.

Pubblicità

Crux__Sacra : @capocorda ?????? È una star di tiktok. Non hai mai visto le sue elaborazioni? Dire che fa venire il latte alle ginocchia è poco. - thatsalelevine : situazione sentimentale: faccio disperatamente affidamento alle cartomanti su tiktok - simonilla23 : Ti piacerebbe lavorare come membro dell'equipaggio di Etihad? Partecipa alle selezioni in programma nelle prossime… - infoitcultura : Da prof di “corsivo” su TikTok alle serate nei locali: tutto su Elisa Esposito - infoitcultura : Da TikTok alle serate in discoteca, la prof di cörsivœ special guest in un locale: è polemica -