PostaTarget Geo | il nuovo servizio di recapito per inviare comunicazioni cartacee a clienti e cittadini

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – in collaborazione con TGPoste.poste.itGeo è ildel Gruppo Poste Italiane percommerciali o istituzionali in forma cartacea, senza utilizzare i nominativi dei destinatari. Si tratta di una soluzione di consegna completa e integrata, che consente di affidare al Gruppo Poste Italiane la gestione di tutte le fasi di lavorazione: dalla selezione del target alla stampa, fino al confezionamento, allestimento, curate da Postel società del Gruppo Poste, fino alla consegna tramite la rete logistica aziendale. Per la selezione del target, si legge in una nota dell’azienda, non è necessario fornire alcun database di indirizzi, occorre solamente indicare l’area geografica di interesse e il profilo socio-demografico del destinatario. Questo permette ...