L’UE vuole regolamentare le cripto (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Usare la blockchain per combattere l’evasione fiscale è possibile per il Parlamento europeo, ma serve un regolamento che ne migliori l’utilizzo. La richiesta degli eurodeputati è che vi sia una tassazione equa, trasparente ed efficace per le criptovalute, ed invitano le autorità degli Stati membri a prendere in considerazione un trattamento fiscale semplificato per i piccoli operatori economici e le piccole transazioni. Così si arriverebbe anche ad avere un maggior coordinamento tra Stati membri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Usare la blockchain per combattere l’evasione fiscale è possibile per il Parlamento europeo, ma serve un regolamento che ne migliori l’utilizzo. La richiesta degli eurodeputati è che vi sia una tassazione equa, trasparente ed efficace per levalute, ed invitano le autorità degli Stati membri a prendere in considerazione un trattamento fiscale semplificato per i piccoli operatori economici e le piccole transazioni. Così si arriverebbe anche ad avere un maggior coordinamento tra Stati membri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

geronimoemili : L’UE vuole regolamentare le cripto - fisco24_info : L’UE vuole regolamentare le cripto: (Adnkronos) - Usare la blockchain per combattere l'evasione fiscale è possibile… - Coco84497514 : RT @OrtigiaP: CHAT TRA #VonderLeyen E MR. #PFIZER. COMMISSIONE UE: 'NON LE TROVIAMO'?? 1,8 miliardi di dosi di vaccino! SOLDI NOSTRI! svela… - BK63805720 : Bisogna prendere l'esempio dalla Polonia, A novembre sarnno 3 anni...basta con siero benedetto e basta con le truff… - ENRICO27218318 : RT @OrtigiaP: CHAT TRA #VonderLeyen E MR. #PFIZER. COMMISSIONE UE: 'NON LE TROVIAMO'?? 1,8 miliardi di dosi di vaccino! SOLDI NOSTRI! svela… -