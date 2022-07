Leonardo Del Vecchio, ai funerali una folla di cinquemila persone: «Grazie presidente, sei il nostro orgoglio» (Di venerdì 1 luglio 2022) Non un funerale di Stato, e se lo sarebbe meritato, ma una grande rappresentazione dell?attaccamento di un italiano globale alle sue radici e al nostro Paese che ha avuto in Leonardo Del... Leggi su ilmattino (Di venerdì 1 luglio 2022) Non un funerale di Stato, e se lo sarebbe meritato, ma una grande rappresentazione dell?attaccamento di un italiano globale alle sue radici e alPaese che ha avuto inDel...

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - MaurizioBrunett : Camera ardente Leonardo Del Vecchio, il gesto dei dipendenti di Luxottica - mirkogasper : RT @dferrazza: La maggior parte degli industriali italiani invidia Leonardo Del Vecchio non per i ricavi né per il patrimonio. Lo invidian… -