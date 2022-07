Gp Silverstone, Bottas il più veloce in prime prove libere (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Il finlandese dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gp di Gran Bretagna a Silverstone in 1’42?249. Secondo l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’42?781) che si lascia alle spalle le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1’42?967) e del monegasco Charles Leclerc (1’43?801). Pioggia a condizionare la sessione e molti piloti senza tempo, tra cui l’olandese della Red Bull Max Verstappen, leader del mondiale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Il finlandese dell’Alfa Romeo Valtteriè stato il piùnelledel Gp di Gran Bretagna ain 1’42?249. Secondo l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’42?781) che si lascia alle spalle le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1’42?967) e del monegasco Charles Leclerc (1’43?801). Pioggia a condizionare la sessione e molti piloti senza tempo, tra cui l’olandese della Red Bull Max Verstappen, leader del mondiale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

