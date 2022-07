Forestazione | in atto una nuova governance del settore

Pubblicità

Corriere Peligno

"Tutte le attività sono da intendersi come primodi un più articolato programma pluriennale e ... - conclude l'assessore Balboni - non solo nella realizzazione di nuove attività di......di opere pubbliche e scomparire opere che nel corso dell'anno sono diventate cantieri ino ... PARCHI E GIARDINI ·urbana Bosco Sociale di Loseto per 461.000; · Parco per tutti a Torre ... Legge forestazione, per Pepe(Pd) “ Irricevibili le proposte di modifica” – Corriere Peligno Con la presentazione del nuovo dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi, ieri mattina l’amministrazione Spazzafumo ha ufficialmente avviato la propria ‘era’ di gestione e pianificazione cittadina ...VICENZA (ITALPRESS) - Arbolia, la società benefit creata da Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per sviluppare nuove aree verdi in Italia, ha realizzato un nuovo intervento di forestazione urb ...