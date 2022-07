F1 | Carlos Sainz | “In Italia hanno occhi solo per Leclerc | ma bastano un paio di gare per ribaltare la percezione”

(Di venerdì 1 luglio 2022) “Credo di desiderare la vittoria più di chiunque altro nel paddock, devoavere pazienza e sono sicuro che arriverà“. Reduce due settimane fa dalla miglior prestazione della sua stagione (2° in Canada ad un’incollatura da Max Verstappen),si presenta al weekend di Silverstone con unobiettivo in testa, quello del primo successo in carriera nel Mondiale di Formula Uno. “NonCanada, ma anche Baku e Monaco. Ora ho alle spalle diversi bei fine settimana. Semmai Silverstone sarà un po’ più impegnativa perché assomiglia a Barcellona che è un posto dove ho sofferto di più sinora. Sarà un buon punto di riferimento per me per vedere quanto sono migliorato con questa macchina. Ma da Monaco in poi sono stati più vicino ai primi e mi sono sentito più fiducioso“, spiega lo spagnolo della ...

Due settimane fa abbiamo avuto la gara in Canada, nella quale Max Verstappen ha vinto ancora : sesto successo per il campione del mondo in carica, che ha tenuto a bada un ottimo Carlos Sainz e la Ferrari, specchietti "pettinati" In casa Ferrari, un dettaglio avvistato nella giornata di giovedì - che ha visto la sostituzione del telaio per Carlos Sainz - interessa gli specchietti. Due denti ... Ci si augurava in casa Ferrari di iniziare il decimo weekend del Mondiale 2022 di F1 in maniera serena e senza intoppi. Sfortunatamente la scuderia di Maranello e per lo spagnolo Carlos Sainz, un inco ...