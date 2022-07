Arcuri via da Invitalia, al suo posto il nipote di Mattarella (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug – Dopo ben quindici anni è finita l’era Arcuri a Invitalia. Un altro colpo per la carriera di Domenico Arcuri, il quale era già stato rimosso nel 2021 dalla carica di commissario straordinario per la lotta al Covid-19. Un’avventura, quest’ultima, decisamente con più ombre che luci. Al suo posto sono stati nominati Bernardo Mattarella come amministratore delegato e Rocco Sabelli come presidente. La fine di un’era Quella di Arcuri alla guida di Invitalia è stata una stagione lunghissima, cominciata nel lontano 2007 sotto il governo Prodi. Ricordiamo che Invitalia, denominata ufficialmente Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, è un’azienda di Stato controllata dal ministero dell’Economia che si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug – Dopo ben quindici anni è finita l’era. Un altro colpo per la carriera di Domenico, il quale era già stato rimosso nel 2021 dalla carica di commissario straordinario per la lotta al Covid-19. Un’avventura, quest’ultima, decisamente con più ombre che luci. Al suosono stati nominati Bernardocome amministratore delegato e Rocco Sabelli come presidente. La fine di un’era Quella dialla guida diè stata una stagione lunghissima, cominciata nel lontano 2007 sotto il governo Prodi. Ricordiamo che, denominata ufficialmente Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, è un’azienda di Stato controllata dal ministero dell’Economia che si ...

