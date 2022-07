Anticipazioni Beautiful: colpo di testa di Quinn, la sorpresa è servita (Di venerdì 1 luglio 2022) Le Anticipazioni di Beautiful sanno come tenere i fan con il fiato sospeso e con il colpo di testa di Quinn la sorpresa è servita. Le Anticipazioni Beautiful sono tra le più attese degli utenti della rete che ogni volta non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà ai loro personaggi preferiti e questa volta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 1 luglio 2022) Ledisanno come tenere i fan con il fiato sospeso e con ildidila. Lesono tra le più attese degli utenti della rete che ogni volta non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà ai loro personaggi preferiti e questa volta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 2 luglio: la sconvolgente scoperta di Zoe - infoitcultura : Brave and Beautiful anticipazioni: sta succedendo - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 2 luglio: notte insieme per Carter e Quinn - infoitcultura : “Beautiful”, le anticipazioni: Quinn ha perso la testa per Carter - telodogratis : Beautiful, le anticipazioni dal 3 al 9 luglio 2022 -