VIDEO | ADDIO SERIE A | COLPO GROSSO DEL PSG!

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il PSG ha aperto il mercato estivo con il super rinnovo di Mbappe, ma non ha intenzione di fermarsi. Gianluca Scamacca sembra essere sempre più lontano dallaA: dopo l’accostamento a diversi club italiani come Inter e Milan, il centroavanti del Sassuolo avrebbe ricevuto un’offerta da uno dei più grandi club europei. Secondo quanto riportato da Nicolò Schirà il Paris Saint Germain ha presentato un’offerta al Sassuolo di 35 milioni di euro + bonus per provare ad acquistare il bomber neroverde. I parigini invece offrono al calciatore un contratto di 5 anni con stipendio a 3,5 milioni di euro all’anno, un’offerta difficile da rifiutare. La squadra francese avrebbe individuato proprio nell’italiano il sostituto perfetto per Mauro Icardi che lascerà il club in questa sessione di mercato. Scamacca, che in questa stagione ha lasciato il sigillo per ben 16 volte, si ...