M5S | “Conte tentato da appoggio esterno a governo”

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – L’incidente con il premier Mario Draghi per Giuseppenon si è chiuso con la smentita di Palazzo Chigi delle parole che Beppe Grillo avrebbe affidato a Domenico De Masi. Si attende un chiarimento, anche se tra i due l’appuntamento non c’è ancora: con molta probabilità verrà fissato nella giornata di oggi. Ma benché ministri e sottosegretari grillini assicurino a taccuini aperti e telecamere accese che non c’è volontà alcuna di abbandonare la nave del, i vertici 5 Stelle, forte il pressing dei parlamentari e della base, accarezzano l’idea di fare un passo indietro, o meglio di lato, assicurando l’ma di fatto sfilandosi dall’esecutivo, confermano fonti di primo livello all’Adnkronos. La miccia per dare il ‘benservito’, ammesso che alla fine si arrivi a questo, non saranno le ...

Pubblicità

lucianonobili : Alla Camera è appena stato bocciato l’emendamento del #M5S al #DLAiuti che voleva bloccare il #termovalorizzatore a… - LuigiGallo15 : Grave che Draghi da Presidente di unità nazionale sia finito per giocare una partita politica contro il M5S, le sce… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? #Conte conferma la rivelazione choc: '#Draghi ha chiesto a #Grillo di cacciarlo dal #M5S'. La rispost… - NadiaAm93073906 : RT @Europeo91785337: @ale_dibattista Draghi smentisca queste ricostruzioni inquietanti di una gravità inaudita o si dimetta subito , quello… - RobinHood2204 : RT @Zerovirgola2: “Dopo le rivelazioni sulle gravissime interferenze di Draghi, non avrebbero dovuto insorgere solo Conte e il M5S, ma i le… -

...ad hoc per consentire a Cancelleri di partecipare alle primarie in Sicilia " e dopo aver fatto saltare l'incontro con la delegazioneal governo, torna a chiudersi in un faccia a faccia con, ...Queste sono le priorità del', dice invece all'Adnkronos il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e braccio destro di. Turco conferma la 'forte pressione' da parte di ...(Adnkronos) – L’incidente con il premier Mario Draghi per Giuseppe Conte non si è chiuso con la smentita di Palazzo Chigi delle parole che Beppe Grillo avrebbe affidato a Domenico De Masi. Si attende ...Il leader M5s lo attacca: "Sconcertato dalle sue parole su di me". (Today.it) Nessun commento ulteriore però è arrivato da Conte, che da ieri osserva un religioso silenzio, in attesa di un confronto ...