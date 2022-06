Letta: "Sosterremo fino alla fine questo governo, non un altro" (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - "Il governo deve durare fino alla fine della legislatura e soprattutto deve rimanere così". Enrico Letta modifica in parte la 'scaLetta' della direzione del Partito democratico, convocata per fare il punto sul risultato positivo ottenuto alle ultime elezioni amministrative, e parla delle fibrillazioni in atto nella maggioranza. "Sosterremo fino alla fine questo governo, non un altro. Se ci fossero traumi, discontinuità, cambiamenti, noi non saremmo più della partita. E credo che serietà e continuità siano necessari in questo momento". Nel suo intervento il leader dem cita lo stop allo ius scholae e i "fatti incomprensibili" registrati ultime ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - "Ildeve duraredella legislatura e soprattutto deve rimanere così". Enricomodifica in parte la 'sca' della direzione del Partito democratico, convocata per fare il punto sul risultato positivo ottenuto alle ultime elezioni amministrative, e parla delle fibrillazioni in atto nella maggioranza. ", non un. Se ci fossero traumi, discontinuità, cambiamenti, noi non saremmo più della partita. E credo che serietà e continuità siano necessari inmomento". Nel suo intervento il leader dem cita lo stop allo ius scholae e i "fatti incomprensibili" registrati ultime ...

