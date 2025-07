Lite in una casa famiglia minore aggredisce i poliziotti e finisce nei guai

Momenti di tensione, ieri, a Battipaglia, dove si è verificata una lite tra giovanissimi all’interno di una casa famiglia. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che, dopo aver parlato con i responsabili della struttura, si sono messi sulle tracce di un minore che si era dato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: lite - casa - famiglia - minore

