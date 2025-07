"Davanti ci mancano ancora 2-3 pedine". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, fa il punto della situazione in un mercato che procede a rilento, considerando che finora sono stati ufficializzati due volti nuovi ( Jacopo Morganti e Mamadou Koné ) e tra 10 giorni inizierà la preparazione. "Da un lato – spiega – vogliamo pensarci bene perché non abbiamo margine di errore e vogliamo conoscere il giocatore sul piano umano. E poi l’anno scorso eravamo allo stesso punto di questi tempi". Serangeli, davanti mancano 2-3 elementi, ma già ci sono Cirulli, Koné e Marras. "Davanti dobbiamo avere tanta scelta, così arriveranno un over e un paio di giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rata, altre 2-3 pedine per l’attacco. Serangeli: "Saremo una mina vagante"