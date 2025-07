Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 86 punti

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato sale a 86 punti, da 84,7 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,56 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 86 punti

