Arezzo, 14 luglio 2025 – Tanti appuntamenti estivi alla Casa sull’Albero, la libreria per ragazzi di via di San Francesco. Mercoledì secondo appuntamento con i RACCONTI SOTTO LA TENDA. Storie da ascoltare in una cornice davvero suggestiva. NON CHIAMATECI MINUSCOLI Storie di insetti ed altre creature piccolissime MERCOLEDĂŚ 16 LUGLIO *ORE 18.00 PER BAMBINI 18-36 MESI (bambino + genitore) *ORE 21.00 PER BAMBINI DAI 3 ANNI TUTTI IN PISTA! Storie di macchine, moto ed altri motori MERCOLEDĂŚ 23 LUGLIO *ORE 18.00 PER BAMBINI 18-36 MESI (bambino + genitore) *ORE 21.00 PER BAMBINI DAI 3 ANNI Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione, posti limitati, costo 7 €. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tanti appuntamenti estivi in libreria alla Casa sull’Albero