Terremoto nella provincia dell'Almeria nel Sud della Spagna | registrata scossa di magnitudo 5,5

Alle 7.13 di oggi lunedì 14 luglio è stata registrata una scossa di magnitudo 5,5 della scala Richter nella provincia dell'Almeria, al sud della Spagna. Fortunatamente al momento non risultano vittime o danni rilevanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

