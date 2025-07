Mercato crypto 2025 | ecco le previsioni relative a Bitcoin ed Ethereum

Tempo di lettura: 3 minuti Il mercato delle criptovalute si trova attualmente in una fase di consolidamento e di rilancio, sostenuto da una serie di previsioni ottimistiche e da un contesto politico ed economico più favorevole rispetto agli anni precedenti. Al centro dell’attenzione ci sono – come sempre – i Bitcoin e gli Ethereum: ovvero le due principali criptovalute per la capitalizzazione, che mostrano dei chiari segnali di una crescita che non accenna ad arrestarsi. Bitcoin: le previsioni per il 2025 Bitcoin potrebbe raggiungere la soglia dei 200.000 dollari entro la fine del 2025, secondo le stime di Bitwise, uno dei principali gestori di fondi legati alle criptovalute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it