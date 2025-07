Maxi operazione antimafia a Reggio Calabria

È scattata all'alba una vasta operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che ha visto impegnati oltre 250 investigatori e agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L'azione delle forze dell'ordine ha portato all'esecuzione di misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria.

Operazione 'Monastero' contro la ‘ndran­ghe­ta, blitz antimafia a Reggio Calabria: colpita la cosca Labate - Quattro arresti a Reggio Calabria per associazione mafiosa: colpita la cosca Labate, indagini avviate nel 2019.

Maxi operazione antimafia tra Catania e Reggio Calabria: 14 arresti – VIDEO - ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz all’alba con oltre 200 Carabinieri coinvolti. Dalle prime luci dell’alba di oggi, oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto di reparti specializzati dell’Arma come lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, l’ Aliquota di Primo Intervento, il Nucleo Cinofili e il Nucleo Elicotteri, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone nelle province di Catania e Reggio Calabria.

Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia il tour antimafia tra Messina e Reggio Calabria - "Matteo Salvini lancia il tour anti-mafia e nei prossimi giorni, in vista del via ai lavori del Ponte sullo Stretto, sarà sia a Messina che a Reggio Calabria per incontrare le istituzioni e ribadire il massimo impegno per contrastare la criminalità in occasione della piÚ rilevante opera.

Il boss della 'ndrangheta Giuseppe Palermo, detto "Peppe", è stato arrestato a Bogotà nelle ultime ore, in un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e in collaborazione con l'Europol e la polizia colombiana.

L'operazione è stata condotta dalla polizia colombiana e dall'Europol, nel quadro dell'operazione Pratì della squadra mobile della questura di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha portato alla cattura in Italia di altri 20 ricercati.

Reggio, Villa e l’hub di Gioia Tauro al centro del narcotraffico internazionale: 54 arresti; POLIZIA DI STATO – REGGIO CALABRIAOPERAZIONE ARANGEA bis – OIKOS; Reggio Calabria: 25 arresti nell'operazione “Medusa”.

Maxi blitz della Dda a Reggio Calabria: 54 misure cautelari - Una importava droga dall’Ecuador in Europa e a Gioia Tauro. Riporta rainews.it

Blitz a Reggio Calabria: 54 arresti per droga, estorsione e riciclaggio - oikos» coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Lombardo, che vede impegnati più di 250 investigatori ... Scrive msn.com