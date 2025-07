Il piano americano è dominare il resto del mondo

I volenterosi a Kiev: pronto il piano euro-americano per la tregua in Ucraina - Macron, Merz, Tusk e Starmer sono arrivati a Kiev, Meloni in videoconferenza: "Chiediamo alla Russia di accettare un cessate il fuoco di 30 giorni per fare spazio a colloqui di pace"

Ucraina, Zelensky presenta a Trump una controproposta sul piano americano - Roma, 26 aprile 2025 – Tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky c’è stato un faccia a faccia definito “molto produttivo” dalla Casa Bianca.

Il piano americano per la pace è punitivo per Kyiv - Nei primi mesi del 2025 i l rublo ha registrato un risultato inaspettato: si sta rafforzando. Artefice di questo cambiamento è anche l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca.

Le radici del privilegio: una dinastia costruita sul sangue, sul silenzio e sulla nostalgia dell’apartheid. C’era una volta una famiglia che non fuggiva dalla guerra, né dalla fame. No. Fuggiva verso il privilegio. Aveva un piano: raggiungere una terra dove il colore Vai su Facebook

Dazi? No, peggio: il piano silenzioso di Trump per dominare i mercati - MSN - Mentre i riflettori internazionali restano puntati sulle misure protezionistiche annunciate dagli Stati Uniti, c’è un altro strumento economico meno visibile ma altrettanto incisivo in atto: la ... Segnala msn.com

Il piano americano per la pace è punitivo per Kyiv - I dettagli sul piano americano per far finire la guerra finora sono solo sulle concessioni che l’Ucraina dovrebbe fare al Cremlino e il presidente ucraino ha chiarito che l’Ucraina non ... Da ilfoglio.it