Douglas Luiz West Ham: Hammers in pressing sul centrocampista brasiliano, la fumata bianca si avvicina! Cifre e dettagli della possibile operazione. Il futuro di Douglas Luiz  resta uno dei dossier più urgenti sul tavolo della Juventus. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il West Ham  ha intensificato il pressing nelle ultime ore per il centrocampista brasiliano, classe 1998, arrivato a Torino circa dodici mesi fa dopo aver fatto molto bene in Premier League con la maglia dell’ Aston Villa. I londinesi vogliono chiudere in fretta e hanno messo sul piatto una proposta concreta: prestito oneroso da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni  al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz West Ham: Hammers in pressing sul brasiliano, la fumata bianca si avvicina! Cifre e dettagli dell’operazione