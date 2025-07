Wimbledon day 14 | Sinner ferma Alcaraz!

Jannik Sinner spezza la striscia vincente dello spagnolo a Wimbledon e si prende la rivincita di Parigi dopo 5 settimane. Non batteva Carlos Alcaraz da quasi 2 anni. Il n. 1 del mondo scrive la storia: è il primo italiano a vincere il titolo nel torneo più prestigioso del tennis! Seguiteci in diretta su TennisMania alle 8:15 per analisi e commenti! #Sinner #Wimbledon #Tennis #Alcaraz #TennisMania #Wimbledon2025 #JannikSinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon day 14: Sinner ferma Alcaraz!

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Jannik Sinner batte nella finale di Wimbledon il campione in carica e numero 2 del mondo Carlos Alcaraz con i parziali di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, diventando il primo italiano di sempre a conquistare i Championships Vai su Facebook

Sinner non si ferma: 'Sarò un tennista e un uomo migliore' - Il sorriso che lo accompagna quando alza le braccia al cielo per la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner non lo aveva mai svelato; neanche quando nel 2024 ha vinto il suo primo Slam agli Open ... Come scrive ansa.it

