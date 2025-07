Evacuato hotel a Roma per fuga di monossido di carbonio | 7 in ospedale

Roma, 14 luglio 2025 – Paura all'alba in un albergo di Roma per la presenza di monossido di carbonio. L’hotel Raganelli su via Aurelia è stato evacuato dopo che, intorno alle 4 del mattino, è scattato l’allarme per una fuga di gas. A quanto riferito dai vigili del fuoco, sono state interessate 44 stanze su 46 della struttura e così si è deciso in via precauzionale di portar fuori i 96 ospiti presenti. Il bilancio è di sette le persone ricoverate in ospedale, tra loro anche un operatore del 118. Oltre ai pompieri e al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Crrc (Centro regionale rischi chimici), che hanno effettuato i primi rilievi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Evacuato hotel a Roma per fuga di monossido di carbonio: 7 in ospedale

