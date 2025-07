Da qui fino a lunedì prossimo, giorno del raduno della nuova Robur, il ds Simone Guerri potrebbe portare in dote a mister Bellazzini diversi altri giocatori in modo da iniziare la preparazione con un gruppo giĂ , almeno in parte, formato. Restano vivi gli interessamenti per il jolly difensivo Cecconi (che non resterĂ a Poggibonsi) e dei due classe 2005 Ciuffo e Vlahovic. L’eventuale arrivo di uno dei due aumenterebbe le giĂ residue possibilitĂ di vedere ancora in bianconero i coetanei Di Paola e Pescicani (e anche Soumahoro volendo) visto che c’è anche il neo arrivato, dal Gavorrano, Masini. Col passare dei giorni sembrano affievolirsi anche le speranze di vedere ancora Boccardi in bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso il raduno. Nel mirino di Guerri il difensore Cecconi,. Ciuffo e Vlahovic