Incendio all' ex campo rom Una nube nera sulla città

Mega incendio ieri all'ex campo Rom di via Bonfadini. Una colonna di fumo nero, densa e persistente, si è sollevata a pochi minuti dall'allarme, scattato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenute ben tre squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti. Non si conoscono con certezza le cause del rogo ma si suppone che sia stato un tentativo, sfuggito al controllo, di eliminare cumuli di spazzatura. Compromessa parzialmente la visibilitĂ dell'aeroporto di Linate e all'alta velocitĂ ferroviaria. Stupisce la coincidenza con i due incendi di venerdì divampati da due campi rom della cintura sud (questi ancora popolati) a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incendio all'ex campo rom. Una nube nera sulla cittĂ

In questa notizia si parla di: incendio - campo - nube - nera

