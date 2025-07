stragapede e tarulli doppio colpo a centrocampo per il castelfidardo

Altri due volti nuovi nel Castelfidardo. La seconda domenica di luglio ha portato due centrocampisti in biancoverde. Si tratta di Luca Stragapede e Francesco Tarulli, ufficializzati ieri dalla società i. Stragapede, classe 2004, ha iniziato con le giovanili del Bari, proseguendo poi nell’Ascoli, nello Spezia, di nuovo Bari, per poi fare il suo esordio nel Nardò, in D, e indossare anche le maglie di Bitonto e Sambuceto. Tarulli invece è un fuoriquota, classe 2006. Viene descritto dalla dirigenza fidardense come un giocatore duttile, che ha fatto tutta la trafila giovanile nella Fermana, dall’under 14 alla Juniores, indossando la fascia di capitano nell’under 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

