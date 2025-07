Dazi Usa prevale linea Meloni-Merz no a contromisure fino a 1 agosto von der Leyen | Dobbiamo negoziare ma sanzioni pronte

Linea della negoziazione per l'Unione Europea nei confronti dei dazi americani, ma con il primo pacchetto di contromisure da 21 miliardi di euro già pronto Per la questione dei dazi Usa, è prevalsa la linea di Giorgia Meloni e di Friederich Merz: non ci saranno contromisure nei confronti degl.

Merz vuole già dettare la linea in Ue: priorità a spesa per la Difesa, dazi e migrazione. “No al debito comune” - Priorità a Difesa, salvaguardia del commercio e delle industrie europee e lotta all’ immigrazione. Poi una nuova spinta diplomatica, con l’auspicio di una tregua “a breve” in Ucraina e la chiamata al premier israeliano Netanyahu.

"Segue la linea Meloni". Dazi, Nevi smaschera Merz - Il confronto sui dazi è ancora nel vivo. Politici e commentatori si confrontano su quali siano le strategie migliori per giungere a una soluzione definitiva che possa soddisfare le esigenze di tutti e, soprattutto, non provocare danni agli scambi commerciali.

La strategia della Cina sui dazi di Trump tra linea dura, Mao e prove di forza - «Nel mezzo del caos, è una buona idea rileggere Sulla guerra prolungata per apprezzare il pensiero dialettico secondo cui pericolo e opportunità sorgono insieme e coesistono, nonché la visione strategica del perché la Cina avrà la vittoria finale».

