Rapporto con le tecnologie aperti 16 punti ' Digitale facile' nel territorio ferrarese

L'ampliamento della rete dei punti di facilitazione digitale in Emilia-Romagna ha raggiunto la cifra di 275 sportelli, attivi in tutte le province. In particolare, nel territorio sono stati aperti 16 punti 'Digitale facile', in collaborazione con i Comuni di Ferrara, Cento, Comacchio e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sportelli salute e punti di facilitazione digitale per gli anziani - Nove sportelli salute per aiutare le persone ad accedere tempestivamente alle prestazioni sanitarie. Ad aprirli, le Acli provinciali, che hanno aderito alla Rete salute promossa da Acli Lombardia, per supportare i cittadini alle prese con lunghe attese per l’accesso a visite ed esami.

Spid, Cie e accesso ai portali della pubblica amministrazione: attivati i Punti digitale facile, ecco dove - È ufficialmente attivo il servizio mobile della rete dei Punti di facilitazione digitale, coordinato dal Gal Sicani a seguito dell’accordo con la Regione Siciliana per l’attuazione della misura 1.

Nei mesi di luglio e agosto 2025 i Punti Digitale Facile restano aperti come di consueto solo su appuntamento per supportarti nell’esplorazione del mondo digitale. Cosa puoi imparare? ?SPID, CIE e identità digitale: per accedere ai servizi online della Pu Vai su Facebook

Rapporto con le tecnologie, aperti 16 punti 'Digitale facile' nel territorio ferrarese; Partecipare ad un'attivitĂ di alfabetizzazione con Digitale Facile; All'Urp un nuovo Punto Digitale Facile per assistere le persone nell'uso delle nuove tecnologie.

Arrivano i “punti digitale facile”: cosa sono e dove si trovano - I “punti digitale facile” offrono supporto per accedere ai servizi online e sviluppare competenze digitali di base in tutta Italia. Da ilsole24ore.com

Un nuovo punto digitale facile al Coop.Fi di Lucca per favorire l’alfabetizzazione informatica - Da giugno è già attivo anche in altre sedi quali Firenze, Pisa, Pistoia e San Giuliano Terme. Riporta luccaindiretta.it