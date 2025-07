A Precenicco cinema all' aperto per tutti e teatro gioioso per i bambini

Martedì 15, alle 21.00, nell' area esterna dell' Auditorium Comunale di Precenicco, verrà proiettato il film Un Mondo a parte, una commedia interpretata da Antonio Albanese e Virginia Raffaele per la regia di Riccardo Milani. La trama racconta la storia di Michele, un insegnante di una scuola. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Un ringraziamento a tutti i bambini, a tutti gli animatori, a tutti i genitori e a tutti coloro che hanno reso speciale questo splendido pomeriggio di giochi senza frontiere. Vai su Facebook

A Precenicco, cinema all' aperto per tutti e teatro gioioso per i bambini.

