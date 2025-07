Fallimento della compagnia assicurativa Fwu rallentano le richieste dei creditori e il calcolo degli importi da rimborsare

Novit√† sui risparmiatori della compagnia lussemburghese Fwu finita in liquidazione coatta amministrativa. E' infatti arrivato un nuovo comunicato dal commissario liquidatore Yann Baden, pubblicato¬†venerd√¨ 11 luglio sul sito della liquidazione (www.fwulifelux.com). La compagnia in Lca (che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: compagnia - fallimento - assicurativa - rallentano

Svolta nel fallimento Fwu: prima causa in Italia (contro il broker e non sulla compagnia) affidata a un legale di Parma - Sul crack della compagnia assicurativa lussemburghese Fwu Life Insurance, che ha coinvolto oltre centomila risparmiatori italiani e centinaia di parmigiani, c'è una prima svolta.

Nuove truffe legate al fallimento della compagnia assicurativa Fwu: attenzione all’offerta di nuovi servizi e investimenti in oro - Non c'è pace per i risparmiatori di polizze sottoscritte con FWU, la compagnia lussemburghese dichiarata insolvente e che ha mandato nel caos i risparmi di oltre centomila risparmiatori italiani, alcuni dei quali parmigiani.

Fallimento della compagnia assicurativa Fwu, rallentano le richieste dei creditori e il calcolo degli importi da rimborsare.

Fallimento della compagnia assicurativa Fwu: oltre mille bergamaschi ... - Alcuni sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano ad analizzare e migliorare la tua esperienza di utilizzo. Riporta adiconsum.it

Fallimento compagnia assicurativa FWU: oltre 1000 i risparmiatori ... - Alcuni sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano ad analizzare e migliorare la tua esperienza di utilizzo. Si legge su adiconsum.it