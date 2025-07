Superman | Krypto in versione Funko POP! semina il caos in un divertente corto animato

Funko ha realizzato un adorabile spot animato per promuovere la sua linea di prodotti ispirati al film Superman con star David Corenswet. Funko ha realizzato un adorabile corto animato per presentare la linea di prodotti realizzati per il lancio di Superman. Sui profili social dell'azienda è stato infatti condiviso un breve video ispirato alle avventure del supercane Krypto. Il video animato di Funko POP! Nello spot animato si vede Superman mentre gioca con il suo amico lanciandogli un osso. Krypto corre quindi intorno al mondo causando qualche problema a Lois Lane, mentre è nella sede del Daily Planet, e a Lex Luthor, negli uffici di Luthorcorp. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: Krypto in versione Funko POP! semina il caos in un divertente corto animato

In questa notizia si parla di: animato - superman - funko - krypto

James Gun conferma che è in sviluppo uno spin-off animato di Superman dedicato a Krypto - James Gun conferma che è in sviluppo uno spin-off animato di Superman dedicato a Krypto Krypto il Supercane farà il suo debutto live-action (anche se ovviamente Krypto stesso sarà portato in vita tramite CGI) nel Superman di James Gunn, e si prevede che avrà anche un ruolo significativo in Supergirl: Woman of Tomorrow.

Spin-off animato di superman con krypto in arrivo da james gun - Il mondo dei supereroi si prepara ad accogliere una nuova interpretazione di uno dei personaggi più amati, con un’attenzione particolare a dettagli innovativi e progetti collaterali che ampliano l’universo narrativo.

Superman Action Comics di Grant Morrison Per me è no Stiamo parlando di Grant Morrison, mi aspettavo molto di più, qualche azzardo, una caratterizzazione del personaggio più incisiva, più memorabile, più epico. Invece non ho trovato null Vai su Facebook

Superman: Krypto in versione Funko POP! semina il caos in un divertente corto animato; Il merchandise di Superman e Fantastic Four.

Superman: Krypto in versione Funko POP! semina il caos in un divertente corto animato - Funko ha realizzato un adorabile corto animato per presentare la linea di prodotti realizzati per il lancio di Superman. Riporta msn.com

Superman, arrivano i Funko Pop! Quello di Krypto è adorabile - Non da meno, McFarlane Toys ha condiviso le immagini delle action figure di Superman con Krypto, Lex Luthor, Robot #4 e Mr. Lo riporta cinema.everyeye.it