La super sfida Baiso-Borzanese chiude il poker dei quarti di finale del 73° Torneo della Montagna. Stasera (ore 21.15) sul Parrocchiale di Roteglia si sceglie l’ultima semifinalista della kermesse del Csi fra due formazioni che si conoscono quasi a memoria: i gialloblù di mister Lorenzo Barozzi devono rinunciare all’attaccante Samuele Caputo (2002), squalificato per una giornata dopo l’ultimo match giocato contro l’Spqm Montecavolo che ha fruttato il primo posto del girone A. Per il resto, i baisani cercano di confermare il lotto di esterni più utilizzato col guardiano ex correggese Cipriani, il play Mastrototaro ormai una presenza fissa nelle estati pallonare reggiane, il difensore lombardo Concina e il centrocampista Marcaletti, oltre all’atteso fantasista Malivojevic, protagonista nella stagione invernale con la maglia della Vianese da cui si è ufficialmente separato pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sfida Baiso-Borzanese. È in palio la semifinale

