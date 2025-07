Sport in tv oggi lunedì 14 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Quest'oggi, lunedì 14 luglio, si apre una nuova settimana di sport con una giornata abbastanza interessante anche per i colori azzurri dopo la scorpacciata del weekend. Archiviata la breve parentesi su erba con lo storico trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il tennis volta pagina e comincia il percorso di avvicinamento verso il cemento americano con alcuni tornei ATP 250 e WTA 250 su terra battuta. Luciano Darderi, unico giocatore italiano impegnato oggi a livello di main draw del circuito maggiore, è atteso in campo per il primo turno a Bastad contro il belga Raphael Collignon. Grande attesa soprattutto per il secondo impegno iridato del Settebello, che affronta la temibile Serbia in uno scontro diretto decisivo per il primo posto nel girone e di conseguenza per la qualificazione ai quarti di finale nei Mondiali di pallanuoto a Singapore.

