Passo avanti sui conti Fermana respiro di sollievo

Di certo quella che si chiude non è stata affatto l’ennesima settimana senza novitĂ , anzi. La principale notizia, quella piĂą attesa e che piĂą ci ha fatto scrivere in questi mesi, è arrivata. Il tribunale di Fermo infatti ha dato l’ok ufficiale all’omologa per per la ristrutturazione dei debiti con gli enti. Un passo fondamentale che permette di stralciare e abbattere in modo significativo 4,5 milioni di euro nei riguardi di Agenzia delle Entrate, Inail, Credito Sportivo e Inps. Era la condizione fondamentale per fare in modo che la Fermana Fc possa avere un futuro e arriva proprio nei giorni in cui si aprono i termini per l’iscrizione al campionato di Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passo avanti sui conti. Fermana, respiro di sollievo

In questa notizia si parla di: passo - avanti - conti - fermana

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura” in Ucraina, “rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso.

Un milione e 200mila euro per le strade di Pontedellolio. Chiesa: «Un significativo passo avanti» - Nuove e ulteriori risorse destinate alla manutenzione stradale a Pontedellolio. Il Consiglio comunale tenuto nella serata di lunedì 28 aprile ha deliberato una variazione di bilancio che comporterà un aumento della cifra a disposizione dell’Amministrazione comunale destinata all’efficientamento.

Città della salute, "Sì" dalla commissione: un altro passo avanti per il nuovo ospedale - Un altro passo avanti nell'iter per la realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara.

Passo avanti sui conti. Fermana, respiro di sollievo.

Passo avanti sui conti. Fermana, respiro di sollievo - Il via libera del tribunale all’omologa rende ora più appetibile la società. Segnala ilrestodelcarlino.it

Fermana, c’è l’ok del tribunale per la ristrutturazione del debito - Notizia ufficiale in tarda mattinata e subito social e whatsapp hanno raggiunto praticamente tutta Fermo e non solo. Da msn.com