Ora esiste l’allattamento smart che ti permette di monitorare come mangia il neonato

Quando abbiamo parlato del postpartum-tech – l'utilizzo di strumenti tecnologici per supportare le donne nel periodo successivo al parto – abbiamo fatto riferimento anche ai dispositivi indossabili utili per supportare l'allattamento. Oggi questa possibilità è reale e per quanto possa suscitare diverse perplessità, consente anche numerosi vantaggi. Parliamo quindi dell' allattamento smart, andando a comprendere più da vicino vantaggi e rischi della possibilità di monitorare l'assunzione di latte del bambino. Cos'è un breasting data wearable e come funziona. Con l'espressione di breasting data wearable si fa riferimento a quell' insieme di dispositivi e gadget intelligenti progettati specificatamente per supportare l'allattamento.

