Osimhen Juve oggi nuovo round di colloqui tra Galatasaray e Napoli | ecco che cosa filtra sul futuro dell’attaccante nigeriano

Osimhen Juve, oggi nuovo round di colloqui tra Galatasaray e Napoli: ecco cosa filtra sul futuro dell’attaccante nigeriano secondo Fabrizio Romano. Il futuro di Victor Osimhen  potrebbe decidersi a breve. Come riportato da Fabrizio Romano, nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti tra il Napoli e il Galatasaray  per discutere i dettagli della cessione del centravanti nigeriano. I turchi hanno messo sul tavolo un’offerta complessiva da 75 milioni di euro, strutturata però in due tranche: 40 milioni da versare subito, piĂą altri 35 milioni attraverso pagamenti dilazionati nel tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, oggi nuovo round di colloqui tra Galatasaray e Napoli: ecco che cosa filtra sul futuro dell’attaccante nigeriano

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al Napoli.

Ceccarini rivela: «Napoli e Juve duellano per quattro attaccanti! E l’Inter sta riaccedendo i riflettori su un ex bianconero…» - di Redazione JuventusNews24 Ceccarini ha fatto il punto sulle mosse delle rivali della Juve, più precisamente su quelle di Napoli e Inter.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Ipotesi scambio #Danilo-#Raspadori, il Napoli valuta l'attaccante 18-20mln! Discorso aperto tra Juventus e Napoli per lo scambio Danilo-Raspadori. Danilo, che non è un titolare per Thiago Motta, interessa al Napoli. Dalla altra parte la Juventus vuole prend

MERCATO - Schira: Previsti nuovi colloqui tra Galatasaray e Napoli per Osimhen; Okafor al Napoli, c’è il sì del giocatore: colloqui col Milan nelle prossime ore; MERCATO - Schira: Osimhen, nuovi colloqui tra Napoli e Galatasaray per chiudere l'affare.

Calciomercato Napoli, la Juventus all'assalto di Osimhen: contatti con l'entourage - Quelle che a volte partono da lontano (molto lontano) ma con il passare dei giorni e delle settimane si fanno sempre più vicine alla realtà. Si legge su ilmattino.it