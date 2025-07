La rivelazione del Mondiale per Club in Serie A | ma 25 milioni non bastano

Si è concluso il Mondiale per Club che ha visto il Chelsea trionfare contro il Paris Saint Germain 3-0: c'è un giocatore rivelazione della competizione che interessa a una big della Serie A Il Mondiale per Club è stata una competizione molto discussa fin dalla sua istituzione. La scelta della location, gli Stati Uniti d'America, sicuramente non ha aiutato nella sua percezione e non solo. Agli americani del calcio importa poco, tant'è che la FIFA ha svenduto o regalato i biglietti, anche per la finale, per evitare che gli stadi fossero semivuoti.

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell'ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Mondiale per club : È la Fluminense( in Brasile si dice la Fluminense e non il Fluminense, infatti è chiamata la Flu ) la prima semifinalista del mondiale per club, dopo aver eliminato l' Inter la squadra di Renato Portaluppi fa fuori anche l'Al Hilal di Simon

La Roma di Gasperini può essere la rivelazione del prossimo campionato: ecco perché; La rivelazione dell'anno in Serie C va al Mondiale per Club, la Juventus punta forte su un protagonista inatteso; Da Estevao Willian a Franco Mastantuono: i 10 migliori talenti NXGN da tenere d'occhio al Mondiale per Club 2025.

Mondiale per club, Psg-Chelsea: orario, formazioni, dove vederla in tv - Chelsea: l'orario, le probabili formazioni con le scelte di Luis Enrique e Maresca e dove poter seguire il match in tv e in streaming

Camara Cagliari, la rivelazione del mediano: «Diverse squadre sono interessate a me, credo che resterò in serie A» - Camara Cagliari, il giocatore classe 2002 reduce dall'esperienza al Parma ha parlato di quello che sarà il suo futuro dopo la scadenza del suo contratto Drissa Camara, il talentuoso mediano classe 200