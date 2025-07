L’Iran deve cambiare regime

Il 17 giugno 2025, ho ricevuto un videomessaggio da una donna a Teheran. Aveva il volto coperto e la voce alterata. Diceva: ‘ Anche se Israele bombarda, mi sento più minacciata dalla Repubblica islamica che da Israele ’”. Così scrive il dissidente iraniano Armin Navabi su Quillette. “Non è la sola a provare questi sentimenti. Ho vissuto metà della mia vita in Iran. Da quando me ne sono andato, ho passato molto tempo a parlare con persone ancora bloccate sotto il regime. Faccio parte di reti di attivisti da anni. In occidente, spesso si dimentica che non è stato Israele a iniziare questa guerra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Iran deve cambiare regime

La Francia accusa l’Iran e la sua “diplomazia degli ostaggi” denunciando il regime alla Corte internazionale di giustizia - Parigi contro Teheran sugli “ostaggi di Stato”. Stamattina il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, ha annunciato che la Francia sporge denuncia oggi contro l’Iran presso la Corte internazionale di giustizia (CIJ) per “violazione del diritto alla protezione consolare”.

Hamas: "Gaza sia amministrata da un governo tecnico" | Israele: "Iran regime più pericoloso al mondo, non può avere un'arma nucleare" - Gli Stati Uniti annunciano una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza alla quale non parteciperà Israele che però sostiene il piano americano

Israele contro Iran, ecco perché il cambio di regime potrebbe essere una trappola (soprattutto per gli Usa) - I motivi per cui un rovesciamento della Repubblica Islamica non sarebbe la soluzione preferita da nessuno sono vari.

Cambiare regime, ma con chi? Perché in Iran non c’è una leadership alternativa agli ayatollah | di Carlo Panella Vai su X

(Da HuffPostItalia) Lo scrittore e attivista, oppositore a lungo nelle carceri iraniane, a Huffpost: "È il popolo iraniano a dover cambiare il regime. Ma l'Occidente dovrebbe consentire l'uccisione della Guida Suprema. Non riesco a capire come in una guerra di qu Vai su Facebook

Iran, nessuno vuole il cambio di regime: tutti hanno paura di una Persia resuscitata - Iran, nessuno vuole il cambio di regime: tutti hanno paura di una Persia resuscitata (foto Ansa- Lo riporta blitzquotidiano.it

Iran-Israele, come cambia la deterrenza nucleare - La “guerra dei 12 giorni” non sarà ricordata per gli esiti tattici ma per lo sconvolgimento che ha innescato su scala globale: ha sancito la fine della ... Come scrive repubblica.it