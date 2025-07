Spal sarà una corsa a due per la panchina

Follow the money: è stata facilmente la regola "aurea" a orientare la scelta di Alan Fabbri e della sua commissione verso l’affidamento del bebè Ars et Labor a mani argentine. Che una proprietà nuova e ignota susciti per ora in città più perplessità che entusiasmo, è comprensibile: la bruciatura di Tacopina è potente e impiegherà anni a cicatrizzarsi, con l’Ars et Labor costretta dal crac di Joe al campionato di più basso livello della storia biancazzurra. Nè le precedenti gestioni "foreste", da Butelli a Pagliuso, hanno lasciato meno macerie. Di Molinari fino a ieri si sapeva nulla, ed è inevitabile che opzioni locali più "romantiche", che andassero su chi già si conosce, fossero a molti più gradite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal, sarà una corsa a due per la panchina

Milan Futuro-Spal, ai Playout ci sarà anche il VAR: i dettagli - Andata e ritorno dei PlayOut di Serie C. In campo anche il Milan Futuro che affronterà la Spal. Ci sarà anche il VAR

Inter U23, ufficiale l’ammissione alla prossima Serie C! Decisiva l’assenza della SPAL, beffa per il Milan Futuro: l’anno prossimo sarà Serie D - di Redazione Inter U23, ufficiale l’ammissione alla prossima Serie C. Decisiva l’assenza della SPAL, beffa per il Milan Futuro: l’anno prossimo sarà Serie D.

C’è il bando: la nuova Spal sarà ’Ars et Labor’. Progetto triennale e basi solide per candidarsi - Ars et Labor. Ferrara guarda avanti. All’indomani dell’uscita di scena della Spal dalla Serie C, l’amministrazione si è mossa, con un bando ah hoc, per restituire al capoluogo estense una squadra di calcio all’altezza della sua gloriosa tradizione.

