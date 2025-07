Al via oggi i lavori di restauro del palazzo del museo archeologico di Sezze

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ha ufficialmente preso il via oggi il restauro del Museo Archeologico di Sezze, un’importante iniziativa che segna un passo fondamentale nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della cittĂ . Il progetto, ampiamente atteso dalla comunitĂ , comprende interventi sulle facciate del museo e sul tetto, mirati a ripristinare la struttura e renderla completamente fruibile. Il restauro: i lavori e le modifiche previste. Il restauro prevede interventi significativi su Piazza IV Novembre, Via Roma e Largo Bruno Buozzi, con particolare attenzione alla sistemazione delle facciate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Al via oggi i lavori di restauro del palazzo del museo archeologico di Sezze

In questa notizia si parla di: restauro - museo - archeologico - sezze

Museo Stefano Bardini: al via il restauro del San Michele Arcangelo, capolavoro di Piero del Pollaiolo - In occasione dei primi cento anni di vita del Museo Stefano Bardini, un’opera meravigliosa come il San Michele Arcangelo che abbatte il drago di Piero del Pollaiolo sarà sottoposta a un accurato restauro.

Restauro per la Casa Museo Giovanni Boccaccio - (Adnkronos) – Partiranno lunedì prossimo, 5 maggio, i lavori di manutenzione, consolidamento e restauro della Casa Museo di Giovanni Boccaccio, nel cuore di Certaldo Alto (Firenze): è il regalo dell'Amministrazione comunale per i 650 anni dalla morte del suo illustre cittadino, lo scrittore e porta autore del "Decameron", avvenuta il 21 dicembre 1375.

Restauro per la Casa Museo Giovanni Boccaccio - (Adnkronos) – Partiranno lunedì prossimo, 5 maggio, i lavori di manutenzione, consolidamento e restauro della Casa Museo di Giovanni Boccaccio, nel cuore di Certaldo Alto (Firenze): è il regalo dell'Amministrazione comunale per i 650 anni dalla morte del suo illustre cittadino, lo scrittore e porta autore del "Decameron", avvenuta il 21 dicembre 1375.

Al via il restauro del Museo archeologico; Sezze: tutti a piedi per i percorsi storici del futuro parco lineare e per la visita al Museo Archeologico il prossimo 10 ottobre.

Museo archeologico di Napoli, ultimato il restauro delle fontane ... - MSN - L'articolo Museo archeologico di Napoli, ultimato il restauro delle fontane storiche proviene da OttoPagine. Scrive msn.com

Egitto Svelato, in mostra a Piacenza un sarcofago del Museo ... - La mostra Egitto Svelato, in corso a Piacenza nel salone monumentale di Palazzo Gotico fino al 26 Febbraio 2023, ospita anche un importante sarcofago proveniente dal Museo civico archeologico di ... Da bergamonews.it