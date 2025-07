Mercato la t gema. Vedovato completa il pacchetto lunghi.

Il famoso tassello mancante al roster dei leoni termali ha finalmente un nome e un cognome: è quello di Jacopo Vedovato, pivot di 205 cm nato a Camposampiero il 13 gennaio 1995. È il lungo liberatosi pochi giorni fa dalla Pielle Livorno il prescelto da coach Marco Andreazza per completare almeno inizialmente l’organico che affronterà il prossimo campionato di Serie B Nazionale: scegliendo di tesserare un giocatore italiano il club presieduto da Alessandro Lulli ha deciso di tenersi a disposizione lo slot per lo straniero comunitario in vista di possibili aggiunte nel mercato invernale. Vedovato non ha vissuto una delle sue migliori stagioni in riva al mar Tirreno, dove ha chiuso con una media di 6 punti, 5 rimbalzi e un assist in 21 minuti di utilizzo a partita, ma rappresenta l’elemento giusto per completare il parco lunghi rossoblù: gran rimbalzista, giocatore con spiccata dimensione interna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

