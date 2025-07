Immissioni in ruolo docenti 2025 26 Lazio ecco i posti disponibili

In attesa del decreto Ministeriale di autorizzazione alle assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 202526, l'USR Lazio pubblica il prospetto dei posti disponibili. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202526 Lazio, ecco i posti disponibili . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assemblea sindacale: Immissioni in ruolo 2025/26 nel Lazio Martedì 15 luglio alle ore 14.30 partecipa all’assemblea online su Google Meet Temi: avvio delle procedure, avvisi USR, contingente, posti e scelta di provincia e scuola. Il link per acceder Vai su Facebook

Aggiornamenti su Immissioni in ruolo Lazio a.s. 2025/26; Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI; Istruzioni operative Immissioni in ruolo 2025/2026 docenti scuola.

Immissioni in Ruolo Docenti, ancora dati su posti disponibili: ecco dove [AGGIORNATO] - Si svolge ancora per qualche classe di concorso il concorso PNRR2, mentre per altre già si pubblicano le graduatorie, fondamentali per le immissioni in ruolo docenti. Da msn.com

Immissioni in ruolo docenti 2024 in Lazio: avvio fase 1, chi è ... - Immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/25: l'USR Lazio ha predisposto tutto il materiale per l'avvio della fase 1, che coinvolge gli aspiranti di GaE e concorsi. Lo riporta orizzontescuola.it