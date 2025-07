Questo è disumano Morto sepolto dalla sabbia la notizia raggiunge il padre di Riccardo

Una tragedia inspiegabile ha spezzato la vita di Riccardo Boni, 17 anni, in un soleggiato pomeriggio d’estate a Montalto di Castro, nel Viterbese. Una giornata al mare, una vacanza in campeggio con la famiglia che doveva essere ricordo felice e spensierato, si è trasformata in un incubo irreversibile. Tutto è iniziato con un gesto semplice e innocente: scavare una buca nella sabbia. Un gioco, un passatempo estivo come tanti. Ma quella buca si è trasformata nella sua tomba. Riccardo era arrivato con i genitori e i fratelli al campeggio California solo due giorni prima. Venerdì, si era allontanato dallo stabilimento balneare dove si trovava la famiglia per raggiungere la spiaggia libera accanto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Riccardo Boni morto a 17 anni sepolto dalla sabbia: il tunnel, il crollo e i 40 minuti per ritrovarlo. «Una giornata maledetta» - Doveva essere un gioco. Sono cose che si fanno, sulla sabbia. Riccardo Boni aveva scavato una buca, e più precisamente un tunnel, ma è rimasto sepolto e nel silenzio della spiaggia.

Riccardo Boni morto a 17 anni, la reazione del papà: «Indagato per omicidio? È disumano, non ho ucciso mio figlio» - Omicidio colposo: è il reato con cui è stato iscritto nel registro degli indagati il padre di Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto in un buca da lui scavata sulla spiaggia di ... Si legge su leggo.it

