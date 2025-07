Mercati Europei ed Asiatici sotto Pressione | la Reazione ai Dazi di Trump sull’Europa

L'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi del 30% su tutte le importazioni provenienti dall'Unione Europea, a partire dal 1° agosto, ha scosso i mercati finanziari globali. L'Europa, già alle prese con una crescita economica rallentata, si trova ora di fronte a una nuova ondata di incertezza che coinvolge non solo le borse.

Il rosario di Castagnetti: "Schlein non basta per vincere le elezioni. Dazi e mercati possono battere Meloni" - Presidente Mattarella, lei che toglie la collera da Pierluigi Castagnetti, abbia pietà di noi, lei che siede alla sinistra di Pierluigi gli rivolga la nostra supplica.

Mercati finanziari a rischio collasso: l'allarme di Joachim Nagel sui dazi USA - I mercati finanziari erano "prossimi al collasso" dopo gli annunci sui dazi degli Stati Uniti ad aprile, evidenziando la loro vulnerabilità a politiche economiche irregolari.

Benetti (BPER Banca Private Cesare Ponti): "Post dazi fase negoziale complessa che condizionerà i mercati per un tempo imprevedibile" - Il Giornale d'Italia ha intervistato Pio Benetti, CIO di BPER Banca Private Cesare Ponti: "Premiati i portafogli con un peso azionario significativo e obbligazioni a breve/media scadenza con ossessivo controllo del rischio emittente" Pio Benetti, CIO di BPER Banca Private Cesare Ponti, in occ

#DonaldTrump shock sull'Europa: dal primo agosto dazi al 30%. Il Tycoon all'Ue, possibili modifiche se aprite i mercati a Usa.

Come diceva un grande presidente repubblicano, Ronald Reagan, l'eliminazione dei dazi fa crescere l'economia. Le reazioni dei mercati americani non sono state positive, ma sarà Trump a fare le sue valutazioni. In Europa, questa materia è di competenza d

Trump all'Ue: Dazi al 30%. Von der Leyen: Doppio binario, trattative e contromisure. Negoziamo - Salvini: dazi sbagliati ma burocrazia Ue altrettanto sciagurata; Dazi al 30%: Ue vuole trattare, ma valuta stretta export verso Usa di rottami alluminio. Cina export +32% su base mensile; Borse oggi in diretta | Europa attesa in netto calo, record del bitcoin con i nuovi dazi di Trump.

Occhi sui mercati dopo i dazi di Trump: si teme un lunedì nero. Il Bitcoin vola - I nuovi dazi Usa saranno il primo banco di prova per i mercati finanziari all'apertura di oggi. Come scrive lastampa.it

Borsa: l'Europa verso un avvio in calo con i dazi Usa - I future sui principali listini del Vecchio continente sono in calo, in linea con quelli di Wall S ...